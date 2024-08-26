Türk dostu Daum’u kaybettik: İçimizden biriydi

SABAH Spor yazarları, muhabirlik döneminde takip ettikleri Daum'u anlattı

Ülkemizde uzun yıllarve'da teknik direktörlük yapan Alman futbolunun renkli simalarındankansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Her fırsatta Türkiye'ye olan sevgisini,diyerek dile getiren Alman futbol adamı, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hem Türk hem de Alman futboluna hizmet edenFutbolculuk kariyerinde Duisburg ve Köln'de orta saha olarak forma giyen Daum, teknik direktörlüğe 1986 yılında Köln'de başladı. 1991-92'de Stuttgart'ı Bundesliga'da zirveye taşıyarak ilk şampiyonluğunu kazandı. Süper Lig'de 1993-94 sezonunun ortasında Beşiktaş'ta antrenörlüğe getirildi.oldu. 1996'da ayrılan Daum, 2001'de yeniden siyah- beyazlılara döndü ancak başarı gelmeyince 3 ay sonra yollandı. 2003'te Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe'nin patronu oldu.2009-10'da bir kez daha Kanarya'nın teknik direktörlüğüne getirildi ve takımıKÖLN, Stuttgart, Beşiktaş, Leverkusen, Fenerbahçe, Frankfurt, Club Brugge, Bursaspor ve Romanya gibi takımlarda görev aldı. Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşayan Daum; Beşiktaş'ı 1 defa, Fenerbahçe ile 2 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Türkiye serüveninde 6 kupayla iz bıraktı. Kariyerini 2017-18 sezonunda Romanya Milli Takımı ile sonlandırdı.Daum, Beşiktaş'a yardımcısı Roland Koch ile geldiğinde yıl 1994'tü. İdmanlarını izledik, röportajlar yaptık, kamplar geçirdik. Onu ilk tanıdığımdademiştim. Marmaris'te kulübü takip eden gazetecilere otelde "Mesai bitti gelin. Size bir şey ısmarlayayım. Birbirimizi tanıyalım" diyecek kadar farklı bir karakterdi. Verdiği röportaja tam zamanında gittim ve salona ondan önce girdim diye,diyecek kadar da eğiticiydi. Renkli bir kişilikti. Almanya'da Türklere yönelik satış yapan peynir firması "Gazi"yi yakasına taktığında ne Türk kulüpleri ne de Avrupa kulüpleri bu kadar sponsorluk seviyesine erişmemişti. Sahada disiplinli, saha dışında renkli, bir o kadar da sözünün eriydi. Bir gün Köln'deki evinde F.Bahçe adına Hakan Bilal Kutlualp içeri girerken, Daum beni kapıda görünce şaşırmıştı.demişti. Koch ile birlikte neşeli idmanları ilk onda gördüm. EURO 2024'teyken görüşmek için Murat Kuş ve Elyasa ile birlikte haber yolladım. Ancak ağır tedavi süreci nedeniyle kısmet olmadı. Almanları Türklere, Türkleri Almanlara sevdirenSeni hiç unutmadık unutmayacağız.Daum dediğiniz zaman karşınızda 'rasyonel' bir analizi vardır. Hedefleri ve imkânları yan yana koyar ve oluşturduğu kümede en iyi sonucu almaya çalışırdı.ve inandıklarıyla yola devam ederdi. Birçok oyuncu onun zamanında şans bulamamıştır.Neyi neden yapmak istediğini sebepleriyle anlatırdı. Bir planı vardı ve bu plan içinde de lider oyucular bulurdu.ve'un transferinde ısrarcı oldu, bu oyuncular da Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıdı.Aziz Yıldırım'ı idare etmek kolay değildi. Onunla bile ters düşmedi, düştüğünde de görevi bıraktı. 2 kez son hafta şampiyonluğu kaçırdı. Önemli bir futbol adamını kaybettik.Bir Milan maçında Fenerbahçe, 3-0 yenildi. Deplasmanda olmalarına rağmen tek kale oynamışlardı. Maç sonu neden bu riski aldığını ve beraberliğin iyi bir sonuç olacağını sorduğumda bana,dedi. Haklıydı…