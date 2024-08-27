BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın Lugano planı!

Beşiktaş'ın teknik patronu Giovanni van Bronckhorst hücumda eski dizilişe geçiş yapmayı planlıyor. Buna göre Semih sol kanatta yer alacak, Rafa Silva forvet arkasına, Gedson 8 numaraya dönecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst hücumda eski dizilişe geri dönüyor.

ESKİ DİZİLİŞE DÖNÜYOR



Lugano ile oynanan ilk maçta Semih Kılıçsoy'u kulübeye çeken Hollandalı hoca, Rafa Silva'yı sol kanada kaydırırken, Gedson Fernandes'i 10 numarada görevlendirmişti. Gedson attığı 2 gol ve performansıyla tam not alsa da Rafa Silva solda çok fazla varlık gösteremedi. Gedson'un ikinci golüne asist yapan Portekizli yıldız daha çok merkeze geldiği anlarda etkili olmuştu.

Bu durumu dikkate alan Giovanni van Bronckhorst, Lugano ile perşembe günü oynanacak rövanş maçında genç yıldız Semih'e yine sol kanatta forma vermeyi planlıyor. Rafa Silva'yı daha verimli olduğu 10 numaraya kaydırmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlı hoca, Gedson'u da eski yerine çekecek. Portekizli yıldız rövanş maçında hem ofansif hem de defansif görevler üstlenecek.

COLLEY YERİNE EMİRHAN



Gözden çıkarılan Omar Colley'in yerine sol stoperde yine Emirhan Topçu'nun yer alması bekleniyor. İlk maçta savunmada ciddi açıklar veren Arthur Masuaku'yu kulübeye çekebileceği de ileri sürülen Giovanni van Bronckhorst yarın yapılacak taktik çalışmanın ardından ilk 11'ini belirleyecek. (Milliyet)