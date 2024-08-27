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Giriş Tarihi: 27.8.2024 10:14 Son Güncelleme: 27.8.2024 10:19

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Lugano planı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, play-off turu rövanşında perşembe günü İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek. Siyah-beyazlılar 3-3 biten ilk maçın ardından rövanşta rakibini mağlup etmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılım hakkı elde edecek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un bu maç için hücumda eski dizilişe geçmeyi planladığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın Lugano planı!

Beşiktaş'ın teknik patronu Giovanni van Bronckhorst hücumda eski dizilişe geçiş yapmayı planlıyor. Buna göre Semih sol kanatta yer alacak, Rafa Silva forvet arkasına, Gedson 8 numaraya dönecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst hücumda eski dizilişe geri dönüyor.

ESKİ DİZİLİŞE DÖNÜYOR

Lugano ile oynanan ilk maçta Semih Kılıçsoy'u kulübeye çeken Hollandalı hoca, Rafa Silva'yı sol kanada kaydırırken, Gedson Fernandes'i 10 numarada görevlendirmişti. Gedson attığı 2 gol ve performansıyla tam not alsa da Rafa Silva solda çok fazla varlık gösteremedi. Gedson'un ikinci golüne asist yapan Portekizli yıldız daha çok merkeze geldiği anlarda etkili olmuştu.

Bu durumu dikkate alan Giovanni van Bronckhorst, Lugano ile perşembe günü oynanacak rövanş maçında genç yıldız Semih'e yine sol kanatta forma vermeyi planlıyor. Rafa Silva'yı daha verimli olduğu 10 numaraya kaydırmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlı hoca, Gedson'u da eski yerine çekecek. Portekizli yıldız rövanş maçında hem ofansif hem de defansif görevler üstlenecek.

COLLEY YERİNE EMİRHAN

Gözden çıkarılan Omar Colley'in yerine sol stoperde yine Emirhan Topçu'nun yer alması bekleniyor. İlk maçta savunmada ciddi açıklar veren Arthur Masuaku'yu kulübeye çekebileceği de ileri sürülen Giovanni van Bronckhorst yarın yapılacak taktik çalışmanın ardından ilk 11'ini belirleyecek. (Milliyet)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Lugano planı!
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