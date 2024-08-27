FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho, Edin Dzeko’da ısrarcı

Transfer döneminin başından itibaren, 'Dzeko kalsa bile takıma birinci golcü alınacak' söylemlerinin ardından En Nesyri gibi yıldız bir golcü alınmasına rağmen Boşnak golcü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı, Göztepe karşısında iki forvetini de sahaya sürmüş, ancak önceki günkü Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertliler tek forvete dönerken şans bulan isim yine Dzeko oldu.

1. NEDEN: OYUNU ÖNDE KURMASI

Mourinho'nun bu tercihinin altında iki nedenin yattığı öğrenildi. Bunlardan ilki tecrübeli forvetin oyunu önde kurması. Zaman zaman orta alana gelip arkadaşlarına yardım da eden Dzeko takımdaki birçok ismi tanımasının artısını iyi kullanıyor, onlarla iyi iletişim kuruyor.

2. NEDEN: FORMU

İkinci neden ise sarı-lacivertli futbolcunun formu. 38 yaşındaki forvet Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci golünü attı. Dzeko, bu golle birlikte bu sezon çıktığı yedinci maçta, 7. kez ağları havalandırmayı başardı. (Milliyet)