GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’a dev gelir! Kasası dolacak

Galatasaray, Young Boys karşısına çift santrforlu düzenle çıkacak. İsviçre'de oynanan mücadelede işler kötü giderken sahneye çıkan ve sonradan oyuna girmesine rağmen attığı 2 golle Galatasaray'ın tur ümitlerini İstanbul'a taşıyan Batshuayi, hak ettiği formayı kaptı. Rövanş mücadelesinde mutlak zafere ihtiyacı olan, hatta maçı uzatmamak için 2 farklı kazanması gereken Sarı-Kırmızılılar, sahaya Icardi - Batshuayi ikilisiyle çıkacak. Okan Buruk'un planına göre zaman zaman Icardi 10 numara gibi oynayıp pas dağıtımına katkıda bulunacak. Zaman zaman da Batshuayi takım savunmasına yardım ederken, Icardi ileri uçta pusuya yatacak.

G.SARAY'IN KASASI DOLACAK

UEFA'nın bu sezonki formatına göre 36 takım tek bir grupta yer alacak. Her takımın, kurayla belirlenecek 8 rakibi olacak. Bu 8 maçın 4'ü iç sahada, 4'ü dış sahada oynanacak. 8 maç sonunda toplanacak puana göre ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. 9 ve 24. sıralar arasında yer alan 16 takım 2 maçlı bir Play-Off turu oynayacak, burada kazanan 8 takım da son 16 turuna adını yazdıracak. Play-Off'ta kaybedenlerle, 25 ve 36. sırada ligi bitiren takımlar Avrupa Ligi'ne kalamayacak, bu sezonluk UEFA'ya veda edecek.

Maç sayısı artınca UEFA'nın para ödülleri de arttı. Katılım ücreti 18 milyon 620 bin Euro'ya çıktı. Galibiyet primi 2.1 milyon Euro, beraberlik primi 700 bin Euro oldu. Lig sonundaki sıralama puanı, 275 bin Euro ile çarpılacak. İlk 8 sıraya 2 milyon Euro, ikinci 8 sıraya 1 milyon Euro daha para ödülü var. Son 16 turundan da ekstra 11 milyon Euro gelecek. Galatasaray'a yayın geliri olarak 6 milyon 720 bin Euro ödenecek. Galatasaray'ın garanti geliri 25 milyon Euro civarında.



DEV PRİM

Devler Ligi'nden elde edilecek gelire şiddetle ihtiyacı olan yönetim kesenin ağzını ardına kadar açtı. Galatasaray'ın bu gece Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Sarı-Kırmızılı oyunculara kişi başı minimum 1 milyon Lira tutarında prim dağıtılacak. (Milliyet)