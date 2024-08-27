GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’a çifte transfer!

Transferde sessizliğini bozmaya hazırlanan Galatasaray'da Young Boys maçı sonrasında hareketli anlar yaşanacak. Tüm hesaplarını tur üzerine yapan sarı-kırmızılılar, ilk olarak sol bek takviyesini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Monaco forması giyen İsmail Jacobs ile görüşen Galatasaray, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla bitirmeyi planlıyor.



25 yaşındaki Senegalli oyuncunun Köhn ile rotasyona girmesi hedefleniyor. Kanat transferinde ise durum Zaha'ya göre şekillenecek. Olası ayrılığında ilk adam Jhon Arias. Fluminense forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalo sağ kanatla temaslar devam ediyor. (Sporx)