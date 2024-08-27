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Giriş Tarihi: 27.8.2024 13:13 Son Güncelleme: 27.8.2024 13:17

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a çifte transfer!

Transferde rakiplerine göre daha sessiz bir dönem geçiren Galatasaray'da tüm gözler Young Boys maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 2 transfer birden yapacak. Cimbom Okan Buruk'un sol bek talebi üzerine harekete geçerken ayrıca kanat takviyesi de gündeme geldi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’a çifte transfer!

Transferde sessizliğini bozmaya hazırlanan Galatasaray'da Young Boys maçı sonrasında hareketli anlar yaşanacak. Tüm hesaplarını tur üzerine yapan sarı-kırmızılılar, ilk olarak sol bek takviyesini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Monaco forması giyen İsmail Jacobs ile görüşen Galatasaray, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla bitirmeyi planlıyor.

25 yaşındaki Senegalli oyuncunun Köhn ile rotasyona girmesi hedefleniyor. Kanat transferinde ise durum Zaha'ya göre şekillenecek. Olası ayrılığında ilk adam Jhon Arias. Fluminense forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalo sağ kanatla temaslar devam ediyor. (Sporx)

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a çifte transfer!
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