Murat Sancak: Fenerbahçe 3 futbolcumuzu istiyor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan transferle ilgili önemli açıklamalar geldi. Radyo Gol'e konuşan Murat Sancak, Fenerbahçe'nin 3 futbolcularına talip olduğunu açıkladı.

Başkan Sancak, "Fenerbahçe, 17 yaşındaki santrforumuz Ozan Demirbağ, 15 yaşındaki kalecimiz Deniz Dönmezer ve U13'ten bir oyuncumuzu transfer etmek istiyor" dedi.

Transfer yasağıyla ilgili de konuşan Murat Sancak, "Transfer tahtası açılacak mı diye soranlara Allah bilir diyorum. Açmaya çalışıyoruz ama açılmazsa da sorun yok. Bu takım bu hali ile de ligde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

