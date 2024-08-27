Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama: Eleştiriler haddini aştı
Giriş Tarihi: 27.8.2024 18:31

Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama: Eleştiriler haddini aştı

Son dakika haberleri... Galatasaray, yönetim kurulu üyeleri hakkındaki iddialara yapılan açıklamayla yanıt verdi.

Son dakika: Galatasaray’dan flaş açıklama: Eleştiriler haddini aştı

Galatasaray'ın açıklaması:

"Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür. Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor, eğer ispatlayamazlarsa kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama: Eleştiriler haddini aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA