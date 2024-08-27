TFF’den tarihi hakem kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda değişikliğe gitti.Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosu da talimattaki şartları yerine getirmek kaydıyla 2023-24 sezonu sonu itibariyle Süper Lig Yardımcı Hakemi kadrosunda ve A Klasman Yardımcı Hakemi kadrosunda yer alanlardan oluşacak. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuyla ilgili,dedi.