TFF’den tarihi hakem kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda değişikliğe gitti. Üst Klasman Hakemi kadrosu, talimattaki şartları yerine getirmek kaydıyla, 2023-24 sezonu sonu itibariyle Süper Lig Hakemi kadrosunda ve A Klasman Hakemi kadrosunda yer alanlardan,
Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosu da talimattaki şartları yerine getirmek kaydıyla 2023-24 sezonu sonu itibariyle Süper Lig Yardımcı Hakemi kadrosunda ve A Klasman Yardımcı Hakemi kadrosunda yer alanlardan oluşacak. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuyla ilgili, "Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de maç yöneten hakemlerden yetkinlikleri olanlar, Süper Lig'de görev alabilecek"
dedi.