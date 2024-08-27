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Giriş Tarihi: 27.8.2024

TFF’den tarihi hakem kararı!

TFF’den tarihi hakem kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda değişikliğe gitti. Üst Klasman Hakemi kadrosu, talimattaki şartları yerine getirmek kaydıyla, 2023-24 sezonu sonu itibariyle Süper Lig Hakemi kadrosunda ve A Klasman Hakemi kadrosunda yer alanlardan, Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosu da talimattaki şartları yerine getirmek kaydıyla 2023-24 sezonu sonu itibariyle Süper Lig Yardımcı Hakemi kadrosunda ve A Klasman Yardımcı Hakemi kadrosunda yer alanlardan oluşacak. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuyla ilgili, "Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de maç yöneten hakemlerden yetkinlikleri olanlar, Süper Lig'de görev alabilecek" dedi.
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TFF’den tarihi hakem kararı!
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