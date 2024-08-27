TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da ’Umut’lar tükendi

Trabzonspor'un şampiyonluk sezonunun ardından büyük umutlarla transfer ettiği Umut Bozok, hem bekleneni veremedi hem de bir türlü takımdan ayrılamadı.

Yeni sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen ve resmi maçların kadrosuna dahi alınmayan 27 yaşındaki forvetin menajeri kulüp arayışında olsa da bordo-mavililer bonservis bedeli elde etmeden oyuncuyu bırakmaya yanaşmıyor.

Trabzonspor bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Umut Bozok'a anlaşmaya göre 2024-2025 futbol sezonu için 36 milyon 750 bin TL garanti ücret ödeyecek.