TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’nın Onuachu ısrarı sürüyor!

Forvet transferinde artık son viraja girildi... Trabzonspor, bu kadar beklemişken Paul Onuachu'da taraftarına müjdeli haberi vermek istiyor. Southampton, aylardır 10 milyon Euro'da diretirken, Bordo-Mavililer bonuslarla 7 milyon Euro'ya çıkmıştı. Yönetim, 30 Ağustos'ta İngiltere başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde transfer dönemi sona ereceği için geçen sezonki gibi Onuahcu transferinde mutlu sona ulaşacağını düşünüyor. 4 gün kala 2.01'lik santrfor için şartları zorlayan Trabzonspor, özellikle hafta sonuna doğru Premier Lig ekibinden olumlu geri dönüş bekliyor.

ISRARLI BEKLEYİŞ

Southampton'ın 2. etap kampına katılan Paul Onuachu, transferin gerçekleşmesi halinde fizik olarak hazır bir şekilde Trabzonspor'a gelecek. Kadroya bile yazmadılar Southampton'a bu 4 günlük periyotta sürpriz bir teklif gelmezse, masada en güçlü aday olarak Trabzonspor kalacak. İngiliz ekibi, ligde Onuachu'ya 1 dakika bile şans vermezken, kulübün internet sitesindeki geniş kadroda dahi Nijeryalı yıldızın ismi yer almıyor. Fırtına, Cham transferinde olduğu gibi Onuachu'da da ısrarlı bekleyişinin sonuç vereceğini düşünüyor.

WEGHORST'UN AYRILIĞINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde Burnley'nin hocası Scott Parker, Hollandalı santrforun takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Yönetim, her iki futbolcu konusunda pazarlıkları sürdürüyor. Onuachu forvette 1 numaralı hedef olsa da Weghorst'la da yoğun şekilde görüşmeler sürüyor. (Fanatik)