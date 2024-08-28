Arda Real’in Cevheri

Madrid'in Vallodolid'i 3-0 devirdiği maça ilk 11'de başlayan ve gelecek adına umut veren Arda Güler için İspanyol medyası övgü dolu sözler kullandı.As gazetesi Arda Güler için "Cevher" ifadesini kullanırken futbolcunun Real Madrid kariyerindeki en iyi verileri geride bıraktığının altını çizdi. Bundan sonraki maçlar için iyi bir sınav verdiği de belirtilen haberde Ancelotti'nin, "Arda Güler orta saha olarak başladı ancak sağ kanatta da oynayabiliyor. Her maç Real Madrid seviyesinde olmak için iyi bir fırsattır" ifadelerine de yer verdi.