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Giriş Tarihi: 28.8.2024 15:21 Son Güncelleme: 28.8.2024 15:24

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Oxlade-Chamberlain'e 7 takım birden talip oldu!

Beşiktaş'ta ve kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan İngiliz oyuncu Oxlade-Chamberlain, Giovanni van Bronckhorst'un da talimatıyla gözden çıkarıldı. 31 yaşındaki yıldız futbolcuya 7 takım birden talip oldu. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Oxlade-Chamberlain’e 7 takım birden talip oldu!

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlığı nedeniyle takıma katkı veremeyen isimlerden birisi olan Oxlade-Chamberlain ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, tecrübeli futbolcuyu isteyen 7 takımı açıkladı. TBR Football'da yer alan habere göre, Premier Lig kulüpleri Alex Oxlade-Chamberlain'i yeniden İngiltere'ye getirmek için yarış halinde.

Premier Lig ekipleri West Ham ve Nottingham Forest İngiliz oyuncuyu transfer etmek için en büyük iki adayken; Wolves, Crystal Palace ve Brentford'ın da oyuncuya ilgisi söz konusu. Hollanda devi Ajax ve Salzburg da 31 yaşındaki oyuncu ile temas halinde. (Fotomaç)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Oxlade-Chamberlain'e 7 takım birden talip oldu!
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