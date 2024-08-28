BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Oxlade-Chamberlain’e 7 takım birden talip oldu!

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlığı nedeniyle takıma katkı veremeyen isimlerden birisi olan Oxlade-Chamberlain ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, tecrübeli futbolcuyu isteyen 7 takımı açıkladı. TBR Football'da yer alan habere göre, Premier Lig kulüpleri Alex Oxlade-Chamberlain'i yeniden İngiltere'ye getirmek için yarış halinde.

Premier Lig ekipleri West Ham ve Nottingham Forest İngiliz oyuncuyu transfer etmek için en büyük iki adayken; Wolves, Crystal Palace ve Brentford'ın da oyuncuya ilgisi söz konusu. Hollanda devi Ajax ve Salzburg da 31 yaşındaki oyuncu ile temas halinde. (Fotomaç)