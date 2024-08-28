GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Milano operasyonu!

Takımın oluşturulabilmesi için temaslara hız kazandı. Özellikle Avrupa'daki tescil döneminin bitimine kadar operasyonun tamamlanması hedefleniyor. Galatasaray bu sezon kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Bugüne kadar mevcut kadroda bulunan Hakim Ziyech'in yanı sıra Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara hamleleri yapıldı. Bu oyunculara toplamda 27 milyon euro bonservis ödendi.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'deki ilk iki maçını kazandı. Hatayspor ve Konyaspor'u 2-1 yenerek 6 puanla sezona merhaba diyen Aslan, cumartesi 31 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bir taraftan şampiyonluk mücadelesi vermek ve Avrupa'da da iyi adından söz ettirmek isteyen yönetim ile teknik heyetin diğer odak noktası ise transfer. Listede birçok isim var ve her geçen gün yenileri ekleniyor.

DAVIDE CALABRIA SÜRPRİZİ

Fotomac.com.tr'den Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından habere göre Galatasaray, Milan forması giyen Davdie Calabria ile ilgileniyor. Söz konusu haberde yıldız futbolcunun takımından ayrılabileceği ve geleceğinin Türkiye'de olabileceği ifade edildi. Yönetimin ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Paulo Fonseca'nın Milan'a getirdiğİ Emerson Royal ile birlikte Calabria'nın yedek kalmak istemediği ve bu nedenle ayrılma konusunda sıcak olduğu dile getirildi. Sezon sonu kontratı bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Kaptanlık da yaptığı kulübünde düşüş yaşamaktansa farklı bir maceaya atılarak savaşmak istediği öğrenildi.

İtalyan basınına göre ayrıca daha önce Calabria için görüşmeler yapıldı ancak o dönem İtalyan futbolcu İstanbul'a gelmeyi düşünmeden reddetti. Ancak sürecin transferle birlikte değiştiği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. 10 seneden fazla süredir futbol oynadığı Milano ekibinden ayrılması zor gibi gözükse de Calabria'nın son dönemde taraftar tarafından ıslıklanması sürecin değişmesinde rol oynayan diğer bir unsur oldu. Ayrıca transferi de hızlandıracak gibi gözüküyor.

Milan A takımında 260 karşılaşmaya çıkan deneyimli sağ bek 9 gol atıp 21 de asist yaptı. 1 Serie A ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı. (Takvim)