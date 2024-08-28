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Giriş Tarihi: 28.8.2024 08:06 Son Güncelleme: 28.8.2024 08:13

TRABZONSPOR HABERLERİ: Kaptan Uğurcan yeniden dümene geçti

Trabzonspor'da sahada olduğu 6 maçın dördünde kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, ayrıca kaleyi bulan 38 şutun 35’ini de kurtarmayı başardı.

SPOR SERVİSİ
TRABZONSPOR HABERLERİ: Kaptan Uğurcan yeniden dümene geçti

Geçen sezon düşüş dönemi yaşayan ve milli takımda da yedek kalan Uğurcan Çakır'ın Avrupa'da oynama hayali de gerçekleşmedi. 28 yaşındaki file bekçisi bu kötü dönemi geride bırakmak için kolları sıvarken mental olarak da sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçiren deneyimli eldiven, sezona da iyi başladı. Sahada olduğu 6 maçın dördünde kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, ayrıca kaleyi bulan 38 şutun 35'ini de kurtarmayı başardı. Deneyimli file bekçisi yeniden milli takımda da 1 numarayı almak istiyor.

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Kaptan Uğurcan yeniden dümene geçti
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