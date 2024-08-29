Sözleşme yapıldı akademi kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu talimatında değişikliğe gidildi. Yapılan açıklamada, "MHK işleyişini sınırlayan ve yetki karmaşasına neden olan Hakem Akademisi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.denildi. Ayrıca MHK Danışmanı, Fiziksel Aktivite ve Fitness Danışmanı ve VAR Danışmanı kadroları yenilenerek yabancı danışmanların iş süreçlerinde yoğun eğitim ve uygulama temelli bazı değişikliklere gidildiği de aktarıldı. Öte yandan Federasyon, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile mukavele imzalandığını da şöyle duyurdu: "Merkez Hakem Kurulu Talimatı uyarınca, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu'nun doğal başkanı olan mevcut MHK Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında 3 yıllık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır."