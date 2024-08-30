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Giriş Tarihi: 30.8.2024 19:00

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA
Beşiktaş’ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün İsviçre'nin Lugano takımını konuk eden ve adını lig aşamasına yazdıran siyah-beyazlı ekip, Sivasspor müsabakası öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapıldı.

Lugano maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 top kapmayla sürdürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
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