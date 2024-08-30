FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI | Kanarya seri peşinde

Ligde geçen hafta farklı Çaykur Rizespor (5-0) zaferiyle ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, bugün Ülker Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı, maç fazlasıyla 7 puanla liderlik koltuğunda bulunurken Akdeniz ekibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

TERCİH YİNE DZEKO

Cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Rize'de bileğindeki sakatlığından dolayı oynamayan Osayi- Samuel'in, durumu maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe, ligde Alanyaspor ile yaptığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Sezona fırtına gibi giren Edin Dzeko, Alanya karşısında F.Bahçe'nin en büyük kozu olacak. 38 yaşındaki emektar yıldız, 7 maçta 7 gol kaydetti. En-Nesyri yedek soyunacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aiti, Balkovec, Richard, Makouta, Lopes, Efecan, Yusuf, Cordova