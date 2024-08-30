Türkiye için kura günü

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.2024-25 sezonundan itibaren yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek kura çekimi; Kupa 2'de TSİ 14.00'te, Kupa 3'te TSİ 15.30'da başlayacak. Avrupa ve Konferans Ligi'nde, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa'da her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans'ta ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.İki turnuvada ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. basamağı alan ekipler play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizKura çekimine Fenerbahçe 2, Galatasaray 3, Beşiktaş da 4. torbadan katılacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. Avrupa Ligi'ndeKonferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak.