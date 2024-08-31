ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY CANLI | Aslan moral arıyor

Galatasaray, Süper Lig'de bugün Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. İki takım arasında Adana'da oynanan son 5 müsabakanın üçünde G.Saray kazanırken 1 kez ev sahibi galip geldi, bir maç da beraberlikle sona erdi. Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanan Aslan, Young Boys hezimetini Adana deplasmanında unutmak istiyor.

SERİ PEŞİNDE

Şubat 2018 ile Ekim 2020 arasında yabancı teknik adamlarla karşılaştığı 7 maçı da kazanan Okan Buruk, bugün aynı seriyi istiyor. Michael Valkanis yönetimindeki Adana Demirspor'u devirirse Buruk serisini yineleyecek. Sakatlığı bulunan Davinson'un yanı sıra eşi İngiltere'de doğum yapan ve kız çocuğu babası olan Sara kadroda yok.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Alioui, Maestro, Yusuf Sarı, Bünyamin, Yusuf Barasi, Aymbetov

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi