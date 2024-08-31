Aslan, Adana’da moral arıyor

Süper Lig'de sarı-kırmızılı takım bugün Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. İki takım arasında Adana'da oynanan son 5 müsabakanın üçünde G.Saray kazanırken 1 kez ev sahibi galip geldi, bir maç da beraberlikle sona erdi. Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Young Boys hezimetini Adana deplasmanında unutmak istiyor.Şubat2018 ile Ekim 2020 arasında yabancı teknik adamlarla karşılaştığı 7 maçı da kazanan Okan Buruk, bugün aynı seriyi istiyor. Michael Valkanis yönetimindeki Adana Demirspor'u devirirse Buruk serisini yineleyecek.