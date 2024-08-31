Avcı gitti, işte adaylar

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile dün yollar ayrıldı. Bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan 61 yaşındaki hoca, geçen sezon ikinci kez göreve gelmişti. Ancak tecrübeli teknik adamın kendi isteğiyle yapılan 11 transfere rağmen oynanan futbol büyük eleştiri aldı. Avrupa Ligi hayallerine veda edilmesinden sonra eleştirilerin dozajı artarken önceki gün Konferans Ligi'nden de elenilmesi bardağı taşırdı.Dün de Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Avcı ile görüşerek bu kararı iletti. Bunun üzerine Trabzonspor, eski futbolcu ve hocası olan Şenol Güneş ile temas kurdu. Bu zirveden bir sonuç çıkmadığı ve ikinci kez görüşüleceği öğrenildi. Bordo-mavililer eğer olumlu dönüş gelmezse rotayı Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke ve şu an boşta olan Sergen Yalçın'a kıracak.Fatih Tekke dün F.Bahçe-Alanya maçının ardından Trabzonspor ile adının anılmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Türkiye'de her şey olması mümkün.Şu anda öyle bir gündem açıkçası yok."