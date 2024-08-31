BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal küllerinden doğdu ve ayağa kalktı

3- ÖNCE İSKELETİ DOĞRULTTU: Beşiktaş, yeni sezona dair eksiklerini tespit ederken Hollandalı hoca "Önce ana omurgayı sağlamlaştırmamız ve transferleri buna göre yapmamız lazım" dedi. Yönetimde ilk olarak stopere Paulista'yı, orta sahanın hücum tarafına Rafa Silva'yı ve santrfora da Immobile'yi transfer edip iskeletini yeniden doğrulttu. Ardından Emirhan Topçu, Can Keleş transferleriyle de kadroyu zenginleştirdi ve son olarak Felix Uduokhai'yi transfer ederek savunmayı sağlama aldı.

4- ESKİLERE "İYİ" MOTİVASYON: Geçen sezon performanslar hayal kırıklığı yaratsa da teknik heyet, futbolcuların kalitesiyle ortaya çıkan tablonun aynı olmadığını düşünüyordu. Özellikle beklentilerin olduğu oyuncularla görüşülerek "Geçen sezonu unutun siz iyi futbolcusunuz" mesajı verildi ve sürekli iletişimle motivasyonları yüksek tutuldu.

5- BİR ADAM BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ? Rafa Silva, takıma seviye atlattı. 31 yaşındaki yıldız, Beşiktaş kariyerine fırtına gibi başlarken Gedson ve Rashica'ya da büyük etkide bulundu. Gedson'un attığı 3 golün 2'sinde asisti yaparken, Rashica'nın ise iki asistini gole çevirdi.

6- KARTAL HÜCUMDA UÇUYOR: Beşiktaş bu sezon çıktığı 5 resmi maçta tam 19 gol atarak 3.8 ortalama yakaladı. Geçen sezon hücum hattında etkisiz kalan ve gol sayısı da düşük olan siyah-beyazlılarda, bu sezon daha şimdiden 9 farklı oyuncu ağları sarstı.

7- IMMOBİLE KRALLAR GİBİ: İtalyan golcü klasını gösterdi. Çıktığı 5 maçta 6 gole imzasını attı. 7 gol katkısı veren Rafa Silva'nın ardından takımın skora en çok etki eden ismi oldu.

8- ÜMRANİYE HUZURA KAVUŞTU: Geçen sezon kara bulutların gezdiği ve huzursuz, mutsuz bir ortamın olduğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde artık herkesin yüzü gülüyor. Futbolcular idmana gitmekten büyük keyif alırken, tesiste görevli olan herkes de mutlu bir ortamın, güzel ve samimi bir iletişimin olduğunu aktarıyor.