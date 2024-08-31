BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem yeniden Tagliafico

Sol bek transferi ihtimaline karşın temaslarını sürdüren Beşiktaş'a Lyon'un Arjantinli yıldızı Nicolas Tagliafico bir kez daha önerildi. 31 yaşındaki futbolcu, daha önce de Siyah-Beyazlılar'a tavsiye edilmiş ancak o dönem söz konusu mevkiye takviye planı olmadığı için düşünülmemişti.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Tagliafico'nun Lyon'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Oyuncu için Beşiktaş yönetiminin değerlendirme yapacağı, ardından da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un onayına sunacağı belirtildi.