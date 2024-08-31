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Giriş Tarihi: 31.8.2024 09:29 Son Güncelleme: 31.8.2024 09:53

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da gündem yeniden Tagliafico

Sol bek arayan Beşiktaş'a bir kez daha Arjantinli Nicolas Tagliafico önerildi. Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Tagliafico'nun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

SPOR SERVİSİ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem yeniden Tagliafico

Sol bek transferi ihtimaline karşın temaslarını sürdüren Beşiktaş'a Lyon'un Arjantinli yıldızı Nicolas Tagliafico bir kez daha önerildi. 31 yaşındaki futbolcu, daha önce de Siyah-Beyazlılar'a tavsiye edilmiş ancak o dönem söz konusu mevkiye takviye planı olmadığı için düşünülmemişti.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Tagliafico'nun Lyon'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Oyuncu için Beşiktaş yönetiminin değerlendirme yapacağı, ardından da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un onayına sunacağı belirtildi.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da gündem yeniden Tagliafico
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