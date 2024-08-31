BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergio Reguilon harekatı

Sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, ligdeki ilk iki maçını kazanmasının ardından Lugano'yu eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Saha içinde işleri yoluna koyan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor. Takıma bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Kartal, Sergio Reguilon'u gündemine aldı.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Beşiktaş'ın Tottenham'ın yıldızı için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından en iyi seçeneği Türkiye olan İspanyol sol bekin, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. (Takvim)