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Giriş Tarihi: 31.8.2024 16:01 Son Güncelleme: 31.8.2024 16:05

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergio Reguilon harekatı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başından bu yana kadrosunu birçok kaliteli isimle güçlendiren Siyah-Beyazlılar, Sergio Reguilon için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergio Reguilon harekatı

Sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, ligdeki ilk iki maçını kazanmasının ardından Lugano'yu eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Saha içinde işleri yoluna koyan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor. Takıma bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Kartal, Sergio Reguilon'u gündemine aldı.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ
Beşiktaş'ın Tottenham'ın yıldızı için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından en iyi seçeneği Türkiye olan İspanyol sol bekin, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. (Takvim)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergio Reguilon harekatı
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