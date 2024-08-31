FENERBAHÇE HABERLERİ: Kapı gibi ön libero: Amrabat

Daha önce Galatasaray ve Kayserispor formalarını giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'ye savunma anlamında çok şey katacak. İşte 28 yaşındaki Faslı yıldızın özellikleri:



- Omuz omuza temaslı oyunlarda mevkiinin en iyilerinden birisi. Kayarak top kapma konusunda uzman.

- Geçen sezon Manchester United'da ön libero dışında sol bekte görev yaptı. Kariyerinde stoper, sağ bek ve 8 numarada da oynadı.

- Hücumda çok üretken olmasa da savunmada işini iyi yapıyor. Geçen sezon maç başına 1.3 top çalma, 2.9 meşin yuvarlağı geri kazanma ortalaması tutturdu. İkili mücadelelerin yüzde 46'sından galip ayrıldı.

- Topu ayağından zaman kaybetmeden çıkarıyor.

- Top kaybı değeri maç başına yüzde 5.1.

- Premier Lig'de sezon boyunca %88 pas isabetiyle oynadı. Yüzde 79 uzun pas karnesi tutturdu.

- Bire bir savunmalarda oldukça etkili. Maç başı 1.35 çalım yeme ve 0.7 adam kaçırma değerleriyle rakiplere kolay geçit vermedi.

- Çok sarı kart görmesi en büyük dezavantajı. Kariyerinde 292 kez sarı kartla cezalandırıldı. ManU'da sezonu 9 sarı ile kapattı.

- Ajax altyapısındayken kalp krizi geçiren ve futbol hayatı biten vatandaşı Abdelhak Nuri'yi anmak adına 34 numaralı formayı tercih ediyor.

TOPLAM MALİYETİ 35 MİLYON EURO

F.Bahçe'nin 1+3 yıllığına zorunlu satın alma maddesi ile kadrosuna kattığı Amrabat, sezon başına 5 milyon Euro alacak. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Fiorentina'ya 2 milyon Euro kiralama, 13 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek. Amrabat'ın, 4 yıllık maaşı ile birlikte maliyeti 35 milyon Euro olacak.