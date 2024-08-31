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Giriş Tarihi: 31.8.2024 09:21 Son Güncelleme: 31.8.2024 09:51

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kapı gibi ön libero: Amrabat

SABAH Spor, Fenerbahçe’nin yeni transferi Sofyan Amrabat’ın röntgenini çekti: Hücumda üretken değil ancak oyunun savunma yönünde güçlü fiziği ile öne çıkıyor. Omuz omuza temaslı mücadelede mevkiinin en iyi isimlerinden birisi ve kesici özelliği ile rakiplerin korkulu rüyası...

UĞUR ÇEM
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kapı gibi ön libero: Amrabat

Daha önce Galatasaray ve Kayserispor formalarını giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'ye savunma anlamında çok şey katacak. İşte 28 yaşındaki Faslı yıldızın özellikleri:

- Omuz omuza temaslı oyunlarda mevkiinin en iyilerinden birisi. Kayarak top kapma konusunda uzman.
- Geçen sezon Manchester United'da ön libero dışında sol bekte görev yaptı. Kariyerinde stoper, sağ bek ve 8 numarada da oynadı.
- Hücumda çok üretken olmasa da savunmada işini iyi yapıyor. Geçen sezon maç başına 1.3 top çalma, 2.9 meşin yuvarlağı geri kazanma ortalaması tutturdu. İkili mücadelelerin yüzde 46'sından galip ayrıldı.
- Topu ayağından zaman kaybetmeden çıkarıyor.
- Top kaybı değeri maç başına yüzde 5.1.
- Premier Lig'de sezon boyunca %88 pas isabetiyle oynadı. Yüzde 79 uzun pas karnesi tutturdu.
- Bire bir savunmalarda oldukça etkili. Maç başı 1.35 çalım yeme ve 0.7 adam kaçırma değerleriyle rakiplere kolay geçit vermedi.
- Çok sarı kart görmesi en büyük dezavantajı. Kariyerinde 292 kez sarı kartla cezalandırıldı. ManU'da sezonu 9 sarı ile kapattı.
- Ajax altyapısındayken kalp krizi geçiren ve futbol hayatı biten vatandaşı Abdelhak Nuri'yi anmak adına 34 numaralı formayı tercih ediyor.

TOPLAM MALİYETİ 35 MİLYON EURO
F.Bahçe'nin 1+3 yıllığına zorunlu satın alma maddesi ile kadrosuna kattığı Amrabat, sezon başına 5 milyon Euro alacak. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Fiorentina'ya 2 milyon Euro kiralama, 13 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek. Amrabat'ın, 4 yıllık maaşı ile birlikte maliyeti 35 milyon Euro olacak.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kapı gibi ön libero: Amrabat
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