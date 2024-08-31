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Giriş Tarihi: 31.8.2024 16:25

GALATASARAY HABERLERİ: 'Ziyech, Ajax'a dönmek istiyor' iddiası

Galatasaray'da Derrick Köhn, Wilfried Zaha ve Leo Dubois'nın ayrılığının ardından Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ: ’Ziyech, Ajax’a dönmek istiyor’ iddiası

Galatasaray'da transfer dönemi operasyonları sürerken takımın Faslı sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Tecrübeli oyuncu ile Olympiakos'un ilgilendiği Yunan basını tarafından duyurulmuştu.

Footmercato ise "Hakim Ziyech, Ajax Amsterdam'a dönmek istiyor!" şeklinde bir haberi servis etti. Haberin devamında ise tecrübeli sağ kanat oyuncusunun Ajax'tan ayrıldığından beri performansının düştüğü belirtilirken; sıradaki durağının Ajax olma ihtimalinin mevcut olduğu ancak Ajax'ın oyuncu satması gerektiği ve bu sırada Ziyech ile ilgilenen Suudi Arabistan ekiplerinin olduğu ifadeleri de yer alıyor. (Footmaç)

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GALATASARAY HABERLERİ: 'Ziyech, Ajax'a dönmek istiyor' iddiası
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