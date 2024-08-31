Gençler sert ’Es’ti

Esenler Erokspor: Ege Baran Sahillioğlu (Dk. 46 Ercüment Kafkasyalı), Oğuz Ceylan, Nzaba, Sakıb Aytaç, Mucahit Albayrak, Berkay Aydoğmuş (Dk. 46 Maksut Taşkıran), Alper Karaman (Dk. 81 Ertuğrul Furat), Sefa Narin (Dk. 46 Laine), Faye, Junior Fernandes (Dk. 73 Mata), Catakovic
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Dk. 46 Oğuzhan Berber), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Ensar Kemaloğlu (Dk. 65 Samed Onur), Etebo, Mikail Okyar, Yasin Güreler (Dk. 65 Fıratcan Üzüm), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 60 Mete Kaan Demir), Amilton, Djitte (Dk. 84 Gökhan Altıparmak)
Goller: Dk. 4 Djitte (Penaltıdan), Dk. 21 Rahman Buğra Çağıran (Gençlerbirliği), Dk. 38 Faye (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Alper Karaman, Dk. 90+3 Catakovic (Esenler Erokspor), Dk. 74 Samed Onur, Dk. 90+3 Etebo (Gençlerbirliği)