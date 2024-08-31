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Giriş Tarihi: 31.8.2024 13:25

Gençler sert 'Es'ti

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-1 yendi.

AA
Gençler sert ’Es’ti
Esenler Erokspor 1 - 2 Gençlerbirliği

Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sabri Öğe, Arif Dilmeç

Esenler Erokspor: Ege Baran Sahillioğlu (Dk. 46 Ercüment Kafkasyalı), Oğuz Ceylan, Nzaba, Sakıb Aytaç, Mucahit Albayrak, Berkay Aydoğmuş (Dk. 46 Maksut Taşkıran), Alper Karaman (Dk. 81 Ertuğrul Furat), Sefa Narin (Dk. 46 Laine), Faye, Junior Fernandes (Dk. 73 Mata), Catakovic
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Dk. 46 Oğuzhan Berber), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Ensar Kemaloğlu (Dk. 65 Samed Onur), Etebo, Mikail Okyar, Yasin Güreler (Dk. 65 Fıratcan Üzüm), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 60 Mete Kaan Demir), Amilton, Djitte (Dk. 84 Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 4 Djitte (Penaltıdan), Dk. 21 Rahman Buğra Çağıran (Gençlerbirliği), Dk. 38 Faye (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Alper Karaman, Dk. 90+3 Catakovic (Esenler Erokspor), Dk. 74 Samed Onur, Dk. 90+3 Etebo (Gençlerbirliği)

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Gençler sert 'Es'ti
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