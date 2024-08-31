Kapı gibi ön libero!

Daha önce Galatasaray ve Kayserispor formalarını giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'ye savunma anlamında çok şey katacak. İşte 28 yaşındaki Faslı yıldızın özellikleri:Omuz omuza temaslı oyunlarda mevkiinin en iyilerinden birisi. Kayarak top kapma konusunda uzman.Geçen sezon Manchester United'da ön libero dışında sol bekte görev yaptı. Kariyerinde stoper, sağ bek ve 8 numarada da oynadı.Hücumda çok üretken olmasa da savunmada işini iyi yapıyor. Geçen sezon maç başına 1.3 top çalma, 2.9 meşin yuvarlağı geri kazanma ortalaması tutturdu. İkili mücadelelerin yüzde 46'sından galip ayrıldı.Topu ayağından zaman kaybetmeden çıkarıyor.Top kaybı değeri maç başına yüzde 5.1.Premier Lig'de sezon boyunca %88 pas isabetiyle oynadı. Yüzde 79 uzun pas karnesi tutturdu.Bire bir savunmalarda oldukça etkili. Maç başı 1.35 çalım yeme ve 0.7 adam kaçırma değerleriyle rakiplere kolay geçit vermedi.Çok sarı kart görmesi en büyük dezavantajı. Kariyerinde 292 kez sarı kartla cezalandırıldı. ManU'da sezonu 9 sarı ile kapattı.Ajaxaltyapısındayken kalp krizi geçiren ve futbol hayatı biten vatandaşı Abdelhak Nuri'yi anmak adına 34 numaralı formayı tercih ediyor.F.Bahçe'nin 1+3 yıllığına zorunlu satın alma maddesi ile kadrosuna kattığı Amrabat, sezon başına 5 milyon Euro alacak. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Fiorentina'ya 2 milyon Euro kiralama, 13 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek. Amrabat'ın, 4 yıllık maaşı ile birlikte maliyeti 35 milyon Euro olacak.30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle her iki kale arkası tribününde dev Türk bayrakları, Fenerium Tribünü'nde de Atatürk posteri açıldı. Sarı-lacivertli oyuncular, ısınmaya, "Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı. Takımlar seremoni öncesinde ise Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla sahaya çıktı. Bu arada vefat eden Christoph Daum için ekranda video yayımlandı.Fenerbahçe dün gece maçın ardından bir ayrılığı da açıkladı. Mourinho'nun kadroda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Fransa ekiplerinden Toulouse'a kiralandı. 1 yıllığına gönderilen 30 yaşındaki futbolcunun kontratı ise 2026'da sona erecek. Zajc, sarılacivertlilere 2019-20 sezonunda 3.5 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.Fenerbahçe'nin 30+5 milyon Euro bonservis bedeli ile Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu antrenmanda sakatlandı. MR'ı çekilen yıldız futbolcuda grade 2 kas yırtığı tespit edildi. İki hafta sahalardan uzak kalması beklenen Ferdi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna alınmadı.