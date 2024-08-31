Manisa’da kazanan yok

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Cissokho, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 46 Diallo) Oğuz Gürbulak, Ramirez (Dk. 70 Osuji), Fofana, Kwasi
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Serkan İzmirlioğlu, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Ferhat Katipoğlu (Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım), Dabo, Turgay Gemicibaşı, Adama Fofana, Harun Alpsoy (Dk. 60 Diakite), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 82 Alp Efe Kılınç)
Sarı kartlar: Dk. 21 Bartu Göçmen, Dk. 90+2 Kaan Kanak (Manisa FK) Dk. 31 Ciss, Dk.73 Turgay Gemicibaşı, Dk. 90+5 Serkan İzmirlioğlu (Adanaspor)