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Giriş Tarihi: 31.8.2024 13:26

Manisa'da kazanan yok

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Manisa FK'de Oğuz Gürbulak, 32. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

AA
Manisa’da kazanan yok
Manisa FK 0 - 0 Adanaspor

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Cissokho, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 46 Diallo) Oğuz Gürbulak, Ramirez (Dk. 70 Osuji), Fofana, Kwasi
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Serkan İzmirlioğlu, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Ferhat Katipoğlu (Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım), Dabo, Turgay Gemicibaşı, Adama Fofana, Harun Alpsoy (Dk. 60 Diakite), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 82 Alp Efe Kılınç)

Sarı kartlar: Dk. 21 Bartu Göçmen, Dk. 90+2 Kaan Kanak (Manisa FK) Dk. 31 Ciss, Dk.73 Turgay Gemicibaşı, Dk. 90+5 Serkan İzmirlioğlu (Adanaspor)

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Manisa'da kazanan yok
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