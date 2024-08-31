Sil baştan başlamak gerek bazen!

Ağır travmalar yaşadığı 2023-24 sezonu sonrası büyük bir değişimin içine giren Beşiktaş, deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Lugano'yu evinde 5-1 yenerek Avrupa Ligi biletini kaptı. Ancak skordan çok siyah-beyazlıların sergilediği futbol ve takımın uyumu dikkat çekiciydi. İşte Kartal'ın bu kadar kısa süre içinde ayağa kalkıp, şahlanışının şifreleri:Sezonu lider Galatasaray'ın tam 46 puan gerisinde 6. sırada kapatan Beşiktaş'ta, teselli Türkiye Kupası'nın kazanılması oldu. Kapanışı moralli yapan siyah-beyazlılar, geleceğe dair umutlandı.Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'u ocak ayında da takımın başına getirmek istedi ancak yardımcısı Jean-Paul Van Gastel olmadan gelmedi. Sezon sonu yeniden Hollandalı'ya gidildi. Van Gastel de ekibe dahil oldu ve 6 aydır arzu edilen birliktelik gerçekleşti.Beşiktaş, yeni sezona dair eksiklerini tespit ederken Hollandalı hoca "Önce ana omurgayı sağlamlaştırmamız ve transferleri buna göre yapmamız lazım" dedi. Yönetimde ilk olarak stopere Paulista'yı, orta sahanın hücum tarafına Rafa Silva'yı ve santrfora da Immobile'yi transfer edip iskeletini yeniden doğrulttu. Ardından Emirhan Topçu, Can Keleş transferleriyle de kadroyu zenginleştirdi ve son olarak Felix Uduokhai'yi transfer ederek savunmayı sağlama aldı.Geçen sezon performanslar hayal kırıklığı yaratsa da teknik heyet, futbolcuların kalitesiyle ortaya çıkan tablonun aynı olmadığını düşünüyordu. Özellikle beklentilerin olduğu oyuncularla görüşülerek "Geçen sezonu unutun siz iyi futbolcusunuz" mesajı verildi ve sürekli iletişimle motivasyonları yüksek tutuldu.Rafa Silva, takıma seviye atlattı. 31 yaşındaki yıldız, Beşiktaş kariyerine fırtına gibi başlarken Gedson ve Rashica'ya da büyük etkide bulundu. Gedson'un attığı 3 golün 2'sinde asisti yaparken, Rashica'nın ise iki asistini gole çevirdi.Beşiktaş bu sezon çıktığı 5 resmi maçta tam 19 gol atarak 3.8 ortalama yakaladı. Geçen sezon hücum hattında etkisiz kalan ve gol sayısı da düşük olan siyah-beyazlılarda, bu sezon daha şimdiden 9 farklı oyuncu ağları sarstı.İtalyan golcü klasını gösterdi. Çıktığı 5 maçta 6 gole imzasını attı. 7 gol katkısı veren Rafa Silva'nın ardından takımın skora en çok etki eden ismi oldu.Geçen sezon kara bulutların gezdiği ve huzursuz, mutsuz bir ortamın olduğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde artık herkesin yüzü gülüyor. Futbolcular idmana gitmekten büyük keyif alırken, tesiste görevli olan herkes de mutlu bir ortamın, güzel ve samimi bir iletişimin olduğunu aktarıyor.Rafa Silva'nın kaliteli futbolcu kumaşına rağmen Portekiz Ligi dışına hiç çıkmamış olması nedeniyle Beşiktaş'ta ne yapacağı merak ediliyordu. Ancak tecrübeli oyuncu, kısa sürede yeni ortamına adapte olarak performansıyla hücumda Beşiktaş'ı sırtladı ve takımın doğal liderli haline geldi. Rafa, forma giydiği 5 maçta da skora katkı yapmayı başardı. 4 gol ve 3 asistle Kartal'ın dinamosu oldu.Sol bek transferi ihtimaline karşın temaslarını sürdüren Beşiktaş'a Lyon'un Arjantinli yıldızı Nicolas Tagliafico bir kez daha önerildi. 31 yaşındaki futbolcu, daha önce de siyah-beyazlılara tavsiye edilmiş ancak o dönem söz konusu mevkiye takviye planı olmadığı için düşünülmemişti. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Tagliafico'nun Lyon'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Oyuncu için Beşiktaş yönetiminin değerlendirme yapacağı, ardından da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un onayına sunacağı belirtildi.