TSYD'de büyük rezalet! "Eşim başörtülü olduğu için ayrımcılığa uğradık"

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde önceki gün yaşanan skandala tepkiler çığ gibi büyüyor. TSYD Üyesi Kameraman Mehmet İzmirlioğlu, çocukları ve eşi ile derneğin İstanbul Levent'teki havuzuna giderken eşinin başörtülü olması nedeniyle içeriye girmesine izin verilmedi. Sadece çocukların havuza gireceğini ve eşinin havuza girmeden kenarda oturacağını söylemesine rağmen görevliler, Mehmet İzmirlioğlu ve ailesini kapalı havuza yönlendirdi.

Bunu kabul etmeyen İzmirlioğlu, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'le görüştü. Başkan Tongsir, havuzun dernek tarafından işletildiğini ve kurallara göre yönetildiğini söyledi. İzmirlioğlu bu durumu şikâyet edeceğini söyleyince Tongsir bu kez "İstediğin yere şikâyet edebilirsin, elinden geleni de ardına koyma" yanıtını verdi.

Yaşanan olayın üyeler tarafından duyulmasının ardından derneğe binlerce telefon ve mesaj gelirken, daha önceden de farklı gazetecilerin başına benzer saygısızlığın yapıldığı öğrenildi. Tüzükte böyle bir ayrımcı maddenin olmadığı ve tamamen başkan Tongsir'in kişisel kararı ile bu durumun yaşandığı da belirlendi.

"İSTEDİĞİN YERE ŞİKÂYET ET ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA"

Mehmet İzmirlioğlu, yaşananları şöyle özetledi:

"Havuza girmek için Levent'teki TSYD tesislerine gittiğimde havuz görevlisi beni çekerek 'Abi eşiniz kapalı, açık havuza girmesi yasak, başkan tarafından yasaklandı' şeklinde uyarıda bulundu. Biz 'Eşim havuza girmeyecek, çocukların başında duracak' karşılığını verdik. Bu da kabul görmedi. Bir odada beklememizi istediler. Sonra başkanla konuşmak istedim. Oraya gittiğimde görevliler, yöneticiler ve başkan bir arada oturuyordu. Başkana dönerek bu durumun çok yakışıksız olduğunu, hangi devirde yaşadığımızı ve nasıl böyle bir karar aldıklarını sordum. Başkan çok ciddiyetsiz bir şekilde 'Burası özel kurum, özel bir dernek. Burada bizim kurallarımız geçerli ve bu kurallara uymak zorundasınız' dedi. Ben de bu durumun çağ dışı olduğunu, böyle bir kurala uymayacağımı ve adli makamlara şikâyette bulunacağımı söyledim. Başkan da 'İstediğin yere şikâyet edebilirsin, elinden geleni ardına koyma' dedi. Ben ve eşim bu olaydan çok etkilendik. Ben de bu olayın üstüne gitmek için yaşananların sıcaklığıyla Twitter'a yazdım ve olay sosyal medyada büyüdü, bu noktalara geldi. Bu olayın arkasında duruyorum ve bu olayın üstüne gitme konusunda elimden ne gelirse yapacağım."