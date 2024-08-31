Zirveye çek kaptan!

Fenerbahçe'nin usta kanat oyuncusu Dusan Tadic, dün sahaya damgasını vurdu. Oyunun sıkıştığı anda sahne alıp Alanyaspor ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, 65'te de fileleri bularak alkış aldı. Bu sezon yaptığı 5 asisti 2 golle süslemeyi başaran tecrübeli oyuncu, attığı aşırtma golünü şöyle anlattı: "Kaleci hocamız Sandro Zufic, rakip kaleciyle ilgili çok iyi bilgiler verdi ve rakip kalecinin öne çıktığını anlattı. Karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedim, oldu."Dusan Tadic attığı ikinci gol sonrası Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi'nin sevincini yaparak rakibine mesaj gönderdi.Sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro'luk yeni transferi En-Nesyri'ye ilk 11 yüzü göstermeyen Edin Dzeko, formayı bırakmaya niyeti olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Tadic'e yaptığı asistin yanı sıra 67. dakikada golünü de atan Bosna Hersekli santrfor, görev yaptığı 8 maçın sadece birini boş geçip toplam 8 kez ağları havalandırdı. Fenerbahçe formasıyla oynadığı son 5 lig maçında da fileleri bulan 38'lik süperstar, Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor.Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku, 61. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Sol bacak üst adalesinden sorun yaşayan tecrübeli futbolcu yerini, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'ya bıraktı.Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fenerbahçe (31 maç; 24G-7B), kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı (Mart 1964-Şubat 1965).Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Portekizli hoca, galibiyeti yorumlarken G.Saray'a yine taş attı ve şunları söyledi: "İkinci yarının ilk 15 dakikası hoşuma gitmedi. Düşüş yaşadık, topu tutmayı seven bir takıma karşı düşüş yaşarsanız onlara hayatta kalma fırsatı veriyorsunuz ama ikinci golü bulduktan sonra maçı bitirdik.Amrabat konusunda başkanımız, benim nasıl biri olduğumu biliyor. Maçtan önce bana transferle ilgili bilgi vermediler. Şimdi bilgi verecekler.İyi bir karakteri var, oyunu iyi kontrol etti ve iyi kararlar verdi."Jose Mourinho, bu sezon ilk defa aynı ilk 11 ile Fenerbahçe'yi sahaya sürdü. Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden kadroyu bozmayan Portekizli çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Mert, Çağlar, Djiku ve Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada İsmail ve Fred oynarken, hücum hattında Tadic, Szymanski ve Saint-Maximin yer aldı. Mourinho, gol yollarında ise yine Dzeko'ya güvendi.