Adanaspor Başkanı Asil Bostancı: Bu hikaye böyle bitmemeliydi

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, 30 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bamba'nın, sezonun 4. haftasında 30 Ağustos'ta deplasmanda oynadıkları Manisa FK maçı öncesi rahatsızlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı. Manisa FK maçının ardından, hastanede tedavisi süren Bamba'nın durumunu takip için Manisa'da kalan Adanaspor Başkanı Asil Bostancı ile genel menajer Cenk Karayel, vefat haberinin ardından hastaneye geldi.

Asil Bostancı, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları acı kayıp nedeniyle konuşmakta zorlandığını belirterek, "Çok acı bir olay yaşadık. Hiç beklenmedik bir şeydi bizim için. Her şeyden önce yüreği futbolla atan, futbolu çok seven, kalbi çok iyi, çok düzgün bir adamdı. Allah rahmet eylesin, kaybı gerçekten bizi ve takımı çok etkiledi" dedi.

Bamba ile uzun vadeli planlar yaptıklarını aktaran Bostancı, "Çok daha başka planlarımız vardı, daha uzun soluklu olacaktı, başka projelerimiz vardı. Bu hikaye böyle bitmemeliydi. Çok üzgünüz. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Şimdi evrakları bekliyoruz, büyük ihtimal yarına yetişecek, federasyonla da görüştük. Fransa'ya cenazeyi nakledeceğiz, inşallah ben de gideceğim zaten" diye konuştu.

Bostancı, Bamba'nın maç sabahı otelde ateşlendiğini dile getirerek, "Beklenmedik bir şeydi, daha önce tedavisini oluyordu ama işte kan değerlerinde düşüş olmuş maç sabahı ve hastaneye kaldırdık. Konuşamıyorum da diyecek bir şey de bulamıyorum. Maç sabahı ateşlenmiş, kusması olmuş, ambulansa bindirdik, hastaneye yetiştirdik" ifadelerini kullandı.

Sol Bamba'nın eşi Chole Elizabeth Bamba'nın da Fransa'dan Manisa'ya geldiği ve cenaze nakil işlemlerini takip ettiği öğrenildi.