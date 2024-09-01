BEŞİKTAŞ SİVASSPOR CANLI | Kartal 3’te 3 peşinde

Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldıran, ardından ligde oynadığı iki karşılaşmayı net skorlarla kazanan ve son olarak 5-1'lik sonuçla Lugano'yu saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Sivasspor... Sahaya üçte üç hedefi ile çıkacak olan Siyah-Beyazlılar'da, sakatlığı nedeniyle 6 ay boyunca takımdan uzak kalması beklenen Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor. Ayrıca çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar da yok. Ancak tecrübeli golcü, teknik ekip ve yönetim tarafından düşünülmediği için eksik gözüyle bakılmıyor.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Camara, Charisis, Emrah, Bieganski, Pritchard, Turgunbayev, Manaj

HÜSEYİN YÜCEL: MACCABİ O ZAMAN SAHADAN ÇEKİLSİN

Bu arada Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacağı iddiası ile ilgili Avrupa basınında çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Yücel şunları söyledi:

"Şu anda bizimle temas kurulmadı ama böyle bir şey bekliyorduk. İsrail, basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Biz de elimizden geleni yapacağız. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi, basket maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çok çekiniyorlarsa buraya gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler."