Buruk: Ara bize çok iyi gelecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Maçın son yarım saatini çok kötü oynadık. Oyun disiplininden uzaklaştık. Bu bölüm hoşuma gitmedi. 5-1'lik galibiyetten çıkaracağımız ders, bu ciddiyeti sağlayamamak oldu. İlk 3 maç 3 galibiyet ve milli araya giriyoruz. Sakat oyuncularımız iyileşecek ve dinleneceğiz. Milli ara bizim için iyi olacak" dedi.G.Saraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, maçtan sonra hakemleri eleştirirken Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu: "Maçın hakemi çok ucuz iki penaltı verdi. Kazandığımız kırmızı kartı VAR uyarısıyla vermesi düşündürücüydü. F.Bahçe-Alanya maçında neredeyse faullerin yerini yedek kulübesi (Mourinho) belirleyecekti. Biraz daha hakemlerimizden dikkatli olmalarını bekliyoruz."