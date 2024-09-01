Buruk: Ara bize çok iyi gelecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Maçın son yarım saatini çok kötü oynadık. Oyun disiplininden uzaklaştık. Bu bölüm hoşuma gitmedi. 5-1'lik galibiyetten çıkaracağımız ders, bu ciddiyeti sağlayamamak oldu. İlk 3 maç 3 galibiyet ve milli araya giriyoruz. Sakat oyuncularımız iyileşecek ve dinleneceğiz. Milli ara bizim için iyi olacak" dedi.
F.BAHÇE'YE GÖNDERME!
G.Saraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, maçtan sonra hakemleri eleştirirken Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu: "Maçın hakemi çok ucuz iki penaltı verdi. Kazandığımız kırmızı kartı VAR uyarısıyla vermesi düşündürücüydü. F.Bahçe-Alanya maçında neredeyse faullerin yerini yedek kulübesi (Mourinho) belirleyecekti. Biraz daha hakemlerimizden dikkatli olmalarını bekliyoruz."