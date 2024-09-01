Demiri büktü hayata döndü

Takımdan ayrılması gündemde olan ve kaptanlığı alınan Kerem Aktürkoğlu, performansından bir şey kaybetmedi. Dün attığı bir golün yanı sıra Barış Alper'e de asist yapan Aslan'ın sihirbazı, Ocak 2024'ten (2 maç) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında ağları havalandırdı.Bu sezon siftahını yapan Mertens, dünkü golüyle ligde 10'uncu farklı takımın ağlarını havalandırdı. Adana Demir'e daha önce 2 asisti bulunuyordu.Geçen sezon ligde ilk 3 maçta skor katkısı yapamayan Barış Alper, yeni sezonda fileleri 2 kez sarstı. Konya ve Adana Demir'i boş geçmeyen milli oyuncu, "Çok aç bir Galatasaray vardı. Kazanmaya devam etmek istiyoruz" dedi.Adana'da farklı kazanan Galatasaray, Mauro İcardi şoku yaşadı. İlk 11'de sahaya çıkan Arjantinli santrfor, pas verirken sakatlandı. Kenara devam edemeyeceğini işaret eden ve 25. dakikada yerini Batshuayi'ye bırakan tecrübeli oyuncunun sağ arka adalesinde yırtık şüphesi olduğu öğrenildi. Net durumu yapılacak detaylı kontroller sonrası belli olacak İcardi'nin Fenerbahçe derbisini kaçırma ihtimali yüksek.Süper Lig'in en yaşlı kalecisi olan Muslera (38), son düdüğün ardından ligin en genç kalecisi olan rakibi Deniz'in (15) yanına koşarak sarıldı ve ona üzülmemesini söyleyip destek verdi.Süper Lig deplasmanlarındaki son 11 maçında puan kaybetmeyen Galatasaray, kulüp tarihinin dış sahadaki en uzun serisini 11 karşılaşmaya çıkardı.Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinde bu deplasmandaki en gollü galibiyetini aldı.