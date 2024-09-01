EYÜPSPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına yeni sayfa için İstanbul’da

Konferans Ligi Play-Off Turu'nda St. Gallen'e penaltılarla elenerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor, Süper Lig'e döndü. Sezonun ilk haftasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fırtına, bugün Eyüpspor'a konuk olacak.
Bordo-Mavililer, yollar ayrılan Abdullah Avcı sonrası ilk karşılaşmasını kazanıp kötü gidişatı durdurmak ve yeni bir sayfa açmak istiyor. Trabzonspor'un bugün Eyüpspor sınavında kulübede İhsan Derelioğlu yer alacak.
EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Bruno, Emre, Midtsjö, Ahmed, Thiam
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Visca, Cihan, Orsic, Draguş