Felix Uduokhai: Rafa Silva ve Immobile oynamaktan zevk alıyorum

Oynama fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirten Felix Uduokhai, "Takımıma yardımcı oldum. Burada önemli olan 3 puandı. Milli araya kayıpsız giriyoruz ve lige iyi başladık." diye konuştu.

Atmosferle ilgili görüşlerini dile getiren Alman savunma oyuncusu, "Atmosfer inanılmazdı. Bu maç benim ilk maçımdı. Taraftarlar, bize müthiş destek verdi. Bu güç, bize öz güven verecektir ve maçları kazanmamıza yardım edecektir." ifadelerini kullandı.

"GABRİEL PAULİSTA, BENİM İŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Defanstaki partneri Gabriel Paulista hakkında konuşan Uduokhai, "Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor. Çok iyi bir oyuncu. Kendisi çok tecrübeli ve üst düzey takımlarda oynadı. Bana alanları kapatma konusunda yardımcı oluyor. Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu da iyi oyuncu. Defansif anlamda iyi bir kadromuz var." değerlendirmesinde bulundu.

İlk geldiği günden beri teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la konuştuğunu anlatan Uduokhai, "Çok fazla taktiksel detay konuşuyoruz. Bir savunmacı için toplu ve topsuz oyunda neler yapacağımızı konuştuk. Nerede durmamız gerektiğini de konuşuyoruz. Diğer antrenörlerimizle de iletişim halindeyiz. Rafa Silva ve Immobile ile oynamaktan zevk alıyorum. Onları geriden izlemek çok büyük bir zevk. Benim görevimde en iyi şekilde savunma yapmak." şeklinde konuştu.