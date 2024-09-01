FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko, Lefter’i yakaladı

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 36 lig maçında 21 gol-6 asiste imza atıp takımın en skorer oyuncusu olan Edin Dzeko, kaldığı yerden devam ediyor… 38 yaşındaki kaptan atıyor, "Dzeko mu En-Nesyri mi?" tartışmaları da başlamadan bitiyor. Bu sezon görev yaptığı 8 resmi maçta 8 gol-1 asiste imza atan ve Süper Lig'de çıktığı 4 maçı da boş geçmeyen Boşnak yıldız, Alanyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyette 1 gol-1 asistle yine başroldeydi. Fenerbahçe bu sezon 8 karşılaşmada 19 gol bulurken Dzeko'nun yüzde 47'sinde (8 gol-1 asist) imzası vardı.

33 GOLÜN SADECE 5'İ PENALTIDAN

Hajduk Split'ten teklif almasına karşın Fenerbahçe'yi bırakmayan Dzeko, sarı-lacivertli forma altında toplamda 54 karşılaşmada ağları 33 kez sarstı. Takımın heykeli dikilen "Ordinaryüs" lakaplı efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in gol sayısına da ortak oldu. Tecrübeli futbolcu, gollerinin sadece 5'ini penaltıdan kaydederken 28'ini akan oyunda attı.

PRİMİ PAYLAŞIYOR

Fenerbahçe yönetimi, 38 yaşındaki Dzeko'yu satmayı düşünüyordu ancak Mourinho'nun 'Göndermeyin, takımda kalmalı' sözleri Portekizli hocanın haklılığını gösterdi. Tecrübeli kurt, 19.5 milyon Euro bonservis ödenen En-Nesyri'yi yedek bıraktı. Kaptan sadece golleri değil davranışlarıyla da takım için tam bir örnek kişilik. Geçen sene 26 Eylül'de kayınpederinin cenazesi için Bosna'ya gitmiş 28 Eylül'deki Başakşehir maçına ilk 11 başlamıştı. Kazandığı primi kulüp çalışanlarıyla paylaşan Dzeko, altyapıya da destek veriyor.