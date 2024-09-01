Göztepe’den samba şov

Süper Lig'in 4. haftasındaki Ege derbisinde Göztepe ile Bodrum FK, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligde ilk 3 maçından beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, ilk yarıda attığı gollerle kazanırken bu sezon ilk galibiyetini elde etti.Yediği gollerle şoka giren Bodrum FK, ikinci devrede yaptığı oyuncu değişiklikleriyle rakibine reaksiyon vermeye çalıştı. Ancak Obekpa ve Fredy ile yakaladığı fırsatlarda kaleci Lis engelini geçemedi.