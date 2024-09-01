Hoca için arayış sürüyor!

Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili kulübün gündeminde Şenol Güneş ve Fatih Tekke olduğu öğrenildi. İki teknik adamla ilk irtibatın kurulduğu bildirildi. Takımın başına yerli bir isim getirmeyi planlayan başkan Ertuğrul Doğan'ın Eyüpspor maçından sonra hoca arayışlarına hız vereceği ve yeni ismi hafta başında açıklayacağı öğrenildi. Bordo-mavililer konuyla ilgili dün yaptığı resmi açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Ligin 4. haftasında Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından, yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir."72 yaşındaki Şenol Güneş, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdı. 2.22 puan ortalaması elde etmişti.46 yaşındaki Fatih Tekke, Kasım 2023'ten beri Alanyaspor'un başında görev yapıyor.Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi resmensona erdi. Yapılan açıklamada,''Kulübümüz ile SayınAbdullah Avcı arasındaki30.06.2025 bitiş tarihli sözleşmeyapılan görüşmeler neticesindekarşılıklı feshedilmiştir.Sözleşme kapsamındakialacaklarının yarısındanferagat etmiştir" ifadelerikullanıldı.Konferans Ligi Play-Off Turu'nda St. Gallen'e penaltılarla elenerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor, Süper Lig'e döndü.Bordo mavililer, yollar ayrılan Abdullah Avcı sonrası ilk karşılaşmasını kazanıp kötü gidişatı durdurmak ve yeni bir sayfa açmak istiyor.Trabzonspor'un bugün Eyüpspor sınavında kulübede İhsan Derelioğlu yer alacak.