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Giriş Tarihi: 1.9.2024

İşte Avrupa Ligi fikstürü

İşte Avrupa Ligi fikstürü
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşaması fikstürü belli oldu. Puan sıralamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar ise doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 sırayı alan ekipler play-off oynayacak. Temsilcilerimizin yol haritası şöyle:



Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşaması fikstürü belli oldu. Puan sıralamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar ise doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 sırayı alan ekipler play-off oynayacak. Temsilcilerimizin yol haritası şöyle:

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İşte Avrupa Ligi fikstürü
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