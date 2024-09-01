İşte Avrupa Ligi fikstürü

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşaması fikstürü belli oldu. Puan sıralamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar ise doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 sırayı alan ekipler play-off oynayacak. Temsilcilerimizin yol haritası şöyle:Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşaması fikstürü belli oldu. Puan sıralamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar ise doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 sırayı alan ekipler play-off oynayacak. Temsilcilerimizin yol haritası şöyle: