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Giriş Tarihi: 1.9.2024

Kartal’ın gözü Angelo’da

Beşiktaş, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için Chelsea’den gelecek yanıtı bekliyor. Ülke dışına en fazla 6 futbolcuyu kiralık gönderebilen ve bu yüzden sıkıntı yaşayan İngiliz ekibi, bugün siyah-beyazlılara dönüş yapacak. Olumlu cevap alınması halinde transfere hemen nokta konulacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal’ın gözü Angelo’da
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta öncelik kanat bölgesine verildi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sol ayaklı kanat oyuncusu talebini karşılayabilmek için yoğun çaba harcıyor. Bu doğrultuda talip olunan Angelo Gabriel için Chelsea'den haber gelecek. İngiliz ekibinin tutumuna göre süreç olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanacak. 19 yaşındaki futbolcunun bir türlü alınamamasının sebebi ise İngiliz kulübünün kiralama kontenjanıyla bağlantılı.

YÜCEL: LİSTENİN İLK SIRASINDA
Çünkü Ada kulüpleri ülke dışına en fazla 6 kiralık oyuncu gönderebiliyor. Chelsea şu ana dek 4 hakkını kullandı. Sadece iki kontenjan kalan Premier Lig ekibinin elinde yollarını ayırabileceği 5 oyuncu bulunuyor (Datro Fofana, Cesare Casadei, Deivid Washington, Ben Chilwell ve Angelo Gabriel). Bu nedenle de önceliği satışa veriyor. Beşiktaş adına operasyonu yöneten isim olan ikinci başkan Hüseyin Yücel, Angelo'nun listelerinde bir numarada bulunduğu ve Chelsea'nin kararını beklediklerini getirdi.

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Angelo'nun Chelsea formasıyla hiç maçı yok. Çünkü İngiliz ekibi genç oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra Strasbourg'a kiraladı. Brezilyalı futbolcu, Santos ve Strasbourg takımlarında toplam 154 maça çıkarken 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

ALTERNATİF BOUANANİ
Siyah-beyazlılar kısa süre içerisinde Angelo transferini olumlu ya da olumsuz kapatacak. İstediği sonucu alamazsa listedeki alternatiflere yönelecek olan Beşiktaş, Nice'ten Badredine Bouanani'yi de gündeminde tutuyor. 19 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısını Lorient'te kiralık olarak geçirdikten sonra takımına geri döndü ancak istediği forma şansını bulamadı. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç kanat oyuncusunun transferiyle ilgili harekete geçmek için Angelo sürecinin tamamlanması bekleniyor. Bu sezon iki maçta sahaya çıkan Bouanani, 36 dakika süre bulabildi.

ÜÇTE ÜÇ PEŞİNDE
G.Saray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldıran, ardından ligde oynadığı iki karşılaşmayı net skorlarla kazanan ve son olarak 5-1'lik sonuçla Lugano'yu saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Sivasspor… Sahaya üçte üç hedefi ile çıkacak olan siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle 6 ay boyunca takımdan uzak kalması beklenen Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor. Ayrıca çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar da yok. Ancak tecrübeli golcü, teknik ekip ve yönetim tarafından düşünülmediği için eksik gözüyle bakılmıyor.

'MACCABİ O ZAMAN SAHADAN ÇEKİLSİN'
Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacağı iddiası ile ilgili Avrupa basınında çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Yücel şunları söyledi: "Şu anda bizimle temas kurulmadı ama böyle bir şey bekliyorduk. İsrail, basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Biz de elimizden geleni yapacağız. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi, basket maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çok çekiniyorlarsa buraya gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler."

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Kartal’ın gözü Angelo’da
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