Kartal’ın gözü Angelo’da

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta öncelik kanat bölgesine verildi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sol ayaklı kanat oyuncusu talebini karşılayabilmek için yoğun çaba harcıyor. Bu doğrultuda talip olunan Angelo Gabriel için Chelsea'den haber gelecek. İngiliz ekibinin tutumuna göre süreç olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanacak. 19 yaşındaki futbolcunun bir türlü alınamamasının sebebi ise İngiliz kulübünün kiralama kontenjanıyla bağlantılı.
YÜCEL: LİSTENİN İLK SIRASINDA
Çünkü Ada kulüpleri ülke dışına en fazla 6 kiralık oyuncu gönderebiliyor. Chelsea şu ana dek 4 hakkını kullandı. Sadece iki kontenjan kalan Premier Lig ekibinin elinde yollarını ayırabileceği 5 oyuncu bulunuyor (Datro Fofana, Cesare Casadei, Deivid Washington, Ben Chilwell ve Angelo Gabriel).
Bu nedenle de önceliği satışa veriyor. Beşiktaş adına operasyonu yöneten isim olan ikinci başkan Hüseyin Yücel, Angelo'nun listelerinde bir numarada bulunduğu ve Chelsea'nin kararını beklediklerini getirdi.
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Angelo'nun Chelsea formasıyla hiç maçı yok. Çünkü İngiliz ekibi genç oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra Strasbourg'a kiraladı. Brezilyalı futbolcu, Santos ve Strasbourg takımlarında toplam 154 maça çıkarken 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
ALTERNATİF BOUANANİ
Siyah-beyazlılar
kısa
süre içerisinde Angelo transferini
olumlu ya da olumsuz kapatacak.
İstediği sonucu alamazsa listedeki
alternatiflere yönelecek
olan Beşiktaş, Nice'ten Badredine
Bouanani'yi de gündeminde tutuyor.
19 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçen
sezonun ikinci yarısını Lorient'te kiralık
olarak geçirdikten sonra takımına
geri döndü ancak istediği
forma şansını bulamadı. Kulübüyle
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan
genç kanat oyuncusunun transferiyle
ilgili harekete geçmek için Angelo
sürecinin tamamlanması bekleniyor.
Bu sezon iki maçta sahaya çıkan
Bouanani, 36 dakika süre bulabildi.
ÜÇTE ÜÇ PEŞİNDE
G.Saray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldıran, ardından ligde oynadığı iki karşılaşmayı net skorlarla kazanan ve son olarak 5-1'lik sonuçla Lugano'yu saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Sivasspor… Sahaya üçte üç hedefi ile çıkacak olan siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle 6 ay boyunca takımdan uzak kalması beklenen Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor
. Ayrıca çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar da yok. Ancak tecrübeli golcü, teknik ekip ve yönetim tarafından düşünülmediği için eksik gözüyle bakılmıyor.
'MACCABİ O ZAMAN SAHADAN ÇEKİLSİN'
Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacağı iddiası ile ilgili Avrupa basınında çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Yücel şunları söyledi: "Şu anda bizimle temas kurulmadı ama böyle bir şey bekliyorduk. İsrail, basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Biz de elimizden geleni yapacağız. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi, basket maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çok çekiniyorlarsa buraya gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler."