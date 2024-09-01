Kartal’ın gözü Angelo’da

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta öncelik kanat bölgesine verildi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sol ayaklı kanat oyuncusu talebini karşılayabilmek için yoğun çaba harcıyor. Bu doğrultuda talip olunan Angelo Gabriel için Chelsea'den haber gelecek. İngiliz ekibinin tutumuna göre süreç olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanacak.Çünkü Ada kulüpleri ülke dışına en fazla 6 kiralık oyuncu gönderebiliyor. Chelsea şu ana dek 4 hakkını kullandı.Bu nedenle de önceliği satışa veriyor. Beşiktaş adına operasyonu yöneten isim olan ikinci başkan Hüseyin Yücel, Angelo'nun listelerinde bir numarada bulunduğu ve Chelsea'nin kararını beklediklerini getirdi.Angelo'nun Chelsea formasıyla hiç maçı yok. Çünkü İngiliz ekibi genç oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra Strasbourg'a kiraladı. Brezilyalı futbolcu, Santos ve Strasbourg takımlarında toplam 154 maça çıkarken 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.Siyah-beyazlılarkısasüre içerisinde Angelo transferiniolumlu ya da olumsuz kapatacak.İstediği sonucu alamazsa listedekialternatiflere yönelecekolan Beşiktaş, Nice'ten BadredineBouanani'yi de gündeminde tutuyor.19 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçensezonun ikinci yarısını Lorient'te kiralıkolarak geçirdikten sonra takımınageri döndü ancak istediğiforma şansını bulamadı. Kulübüyle2027'ye kadar sözleşmesi bulunangenç kanat oyuncusunun transferiyleilgili harekete geçmek için Angelosürecinin tamamlanması bekleniyor.Bu sezon iki maçta sahaya çıkanBouanani, 36 dakika süre bulabildi.G.Saray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldıran, ardından ligde oynadığı iki karşılaşmayı net skorlarla kazanan ve son olarak 5-1'lik sonuçla Lugano'yu saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Sivasspor…. Ayrıca çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar da yok. Ancak tecrübeli golcü, teknik ekip ve yönetim tarafından düşünülmediği için eksik gözüyle bakılmıyor.Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacağı iddiası ile ilgili Avrupa basınında çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Yücel şunları söyledi: "Şu anda bizimle temas kurulmadı ama böyle bir şey bekliyorduk. İsrail, basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Biz de elimizden geleni yapacağız. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi, basket maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çok çekiniyorlarsa buraya gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler."