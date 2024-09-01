Mourinho’ya ‘hayır’ denmez!

Fenerbahçe,Sofyan Amrabatiçin dün Ülker Stadyumu 1907Tribünü'nde imza töreni düzenledi.Asbaşkan Acun Ilıcalı'nınyönetimi temsilen hazır bulunduğu törendekonuşan 28 yaşındaki Faslı orta saha, ilkgünden beri kendisini Fenerbahçe ailesininbir parçası olarak gördüğünübelirtip şunları söyledi: "Alanyaspor maçını tribünden izleyen Amrabat,şeklinde görüş belirtti. Takım arkadaşı Fred'in harika bir oyuncu olduğunu belirten Faslı yıldız, "Uzun yıllar Manchester United'da oynadı. Onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.Galatasaray'ın da kendisini transfer etmek istediği iddialarıyla ilgili,yorumunu yapan Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı eski takımı M.United için şu ifadeleri kullandı:Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sofyan Amrabat'ın imza töreninde bulunduğu için duyduğu mutluluğu dile getirip,dedi. Transferler için de şu bilgiyi verdi: "Sofyan bize inandı. Biz de ona inandık.Hocamız Jose Mourinho'nun bir numarası Sofyan Amrabat'tı. Hocamıza yine en istediği oyuncuyu getirebildiğimiz için mutluyuz" dedi.Transfer döneminde satranç oynadıklarının altını çizen Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana 'koy parayı al Acun' diyorlar. Öyle bir sistem yok. Burada kurallar var. Finansal Fair-Play var. Bu sistem içerisinde satranç oynuyoruz. Her dakika, her kuruşu hesaplıyoruz.Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli kulübün 117 yıllık tarihindeki 192. yabancı futbolcusu; Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar ve En-Nesyri'den sonra ise takımın 4. Faslı oyuncusu oldu.Amrabat, Ajax altyapısındayken kalp krizi geçiren ve futbol hayatı biten vatandaşı Abdelhak Nuri'yi anmak adına kariyerinde 34 numaralı formayı tercih ediyor. F.Bahçe'de de forma numarası 34 olacak.Fenerbahçe, geçen sezon Rangers'tan ayrılarak bedelsiz gelen Ryan Kent'ten kurtulamıyor. İsmail Kartal yönetimindeki takımda 18 resmi maçta sadece 736 dakika süre alabilen İngiliz sol kanada Fransa Ligi takımlarından Nice'ten teklif vardı ama onlar da 'Oyuncu mental olarak problemli' gerekçesiyle transferden çekildi. 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Lazio'ya transferi gerçekleşecekken son anda gitmekten vazgeçmiş ve takımda kalmıştı.Fenerbahçe'nin Alanya ile oynadığı maça 11'de başlayan ancak 61. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Djiku, Gana Milli Takımı'nın Angola ve Nijer ile oynayacağı Afrika Kupası Eleme Grubu maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Gana Futbol Federasyonu, oyuncunun sağ ayak uyluğunun ön kısmında birinci derece gerileme ve zorlanma tespit edildiğini, iyileşme sürecinin 10 ila 14 gün süreceğini duyurdu. Buna göre Kasımpaşa maçını kaçırsa bile 6. haftadaki G.Saray derbisine yetişebilecek.