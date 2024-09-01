Mourinho’ya ‘hayır’ denmez!

Fenerbahçe, Fiorentina'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı
Sofyan Amrabat
için dün Ülker Stadyumu 1907
Tribünü'nde imza töreni düzenledi.
Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın
yönetimi temsilen hazır bulunduğu törende
konuşan 28 yaşındaki Faslı orta saha, ilk
günden beri kendisini Fenerbahçe ailesinin
bir parçası olarak gördüğünü
belirtip şunları söyledi: "Jose Mourinho'ya 'hayır' demek mümkün değil. Roma-Fiorentina maçından sonra bana 'Sen inanılmaz bir oyuncusun, seninle çalışmak istiyorum' dedi. Mourinho bir kazanan. Ben de bir kazananım. Ligi kazanmak için son ana kadar savaşacağız."
ATMOSFER GÜZEL, TAKIM YÜKSEK KALİTEDE
Alanyaspor maçını tribünden izleyen Amrabat, "İlk izlenimim çok iyi. Atmosferi çok beğendim. Yüksek kalitede bir takımımız var. Yine de çok çalışmalıyız. İleriye bakmalıyız"
şeklinde görüş belirtti. Takım arkadaşı Fred'in harika bir oyuncu olduğunu belirten Faslı yıldız, "Uzun yıllar Manchester United'da oynadı. Onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.
DÜNYA ÇAPINDA BİR KULÜPLE KARŞILAŞACAĞIZ
Galatasaray'ın da kendisini transfer etmek istediği iddialarıyla ilgili, "Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçerim. Diğer kulüplerden ilgi vardı. Bu teklifleri alınca düşünmek çok normal. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a ve diğer kulüplere saygım var"
yorumunu yapan Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı eski takımı M.United için şu ifadeleri kullandı: "Manchester United maçı çok güzel olacak. Dünya çapında bir takımla karşılaşacağız. Bizim için de güzel bir test olacak. Geçen yıl orada oynadım. Eski arkadaşlarımla karşılaşmak güzel olacak."
HER KURUŞU HESAPLIYORUZ
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sofyan Amrabat'ın imza töreninde bulunduğu için duyduğu mutluluğu dile getirip, "Hayalini kurduğum şeyleri yaşıyorum"
dedi. Transferler için de şu bilgiyi verdi: "Sofyan bize inandı. Biz de ona inandık. Fenerbahçe sadece bir futbolcu değil, çok büyük bir karakter transfer etti.
Hocamız Jose Mourinho'nun bir numarası Sofyan Amrabat'tı. Hocamıza yine en istediği oyuncuyu getirebildiğimiz için mutluyuz" dedi.
4'Ü SON GÜN, TOPLAM 10 TEKLİF ALDI
Transfer döneminde satranç oynadıklarının altını çizen Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana 'koy parayı al Acun' diyorlar. Öyle bir sistem yok. Burada kurallar var. Finansal Fair-Play var. Bu sistem içerisinde satranç oynuyoruz. Her dakika, her kuruşu hesaplıyoruz. Sofyan Amrabat 10 teklif aldı, hepsini reddetti. Dik durdu ve kulübüne sadece 'ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedi. Sadece son gün 3 İngiltere, 1 İspanya'dan toplam 4 transfer teklifi aldı. O dik durdu ve kazanan F.Bahçe oldu."
192
Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli kulübün 117 yıllık tarihindeki 192. yabancı futbolcusu; Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar ve En-Nesyri'den sonra ise takımın 4. Faslı oyuncusu oldu.
34
Amrabat, Ajax altyapısındayken kalp krizi geçiren ve futbol hayatı biten vatandaşı Abdelhak Nuri'yi anmak adına kariyerinde 34 numaralı formayı tercih ediyor. F.Bahçe'de de forma numarası 34 olacak.
'MENTAL OLARAK SIKINTILI'
Fenerbahçe, geçen sezon Rangers'tan ayrılarak bedelsiz gelen Ryan Kent'ten kurtulamıyor. İsmail Kartal yönetimindeki takımda 18 resmi maçta sadece 736 dakika süre alabilen İngiliz sol kanada Fransa Ligi takımlarından Nice'ten teklif vardı ama onlar da 'Oyuncu mental olarak problemli' gerekçesiyle transferden çekildi. 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Lazio'ya transferi gerçekleşecekken son anda gitmekten vazgeçmiş ve takımda kalmıştı.
DJİKU DERBİYE YETİŞECEK
Fenerbahçe'nin Alanya ile oynadığı maça 11'de başlayan ancak 61. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Djiku, Gana Milli Takımı'nın Angola ve Nijer ile oynayacağı Afrika Kupası Eleme Grubu maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Gana Futbol Federasyonu, oyuncunun sağ ayak uyluğunun ön kısmında birinci derece gerileme ve zorlanma tespit edildiğini, iyileşme sürecinin 10 ila 14 gün süreceğini duyurdu. Buna göre Kasımpaşa maçını kaçırsa bile 6. haftadaki G.Saray derbisine yetişebilecek.