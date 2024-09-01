Nice, ’Sorunlu Kent’ten vazgeçti

DJIKU DERBİYE YETİŞECEK

Bu arada Fenerbahçe'nin Alanya ile oynadığı maça 11'de başlayan ancak 61. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Djiku, Gana Milli Takımı'nın Angola ve Nijer ile oynayacağı Afrika Kupası Eleme Grubu maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Gana Futbol Federasyonu, oyuncunun sağ ayak uyluğunun ön kısmında birinci derece gerileme ve zorlanma tespit edildiğini, iyileşme sürecinin 10 ila 14 gün süreceğini duyurdu. Buna göre Kasımpaşa maçını kaçırsa bile 6. haftadaki G.Saray derbisine yetişebilecek.

