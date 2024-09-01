Nice, ’Sorunlu Kent’ten vazgeçti

Fenerbahçe, geçen sezon Rangers'tan ayrılarak bedelsiz gelen Ryan Kent'ten kurtulamıyor. İsmail Kartal yönetimindeki takımda 18 resmi maçta sadece 736 dakika süre alabilen İngiliz sol kanada Fransa Ligi takımlarından Nice'ten teklif vardı ama onlar da 'Oyuncu mental olarak problemli' gerekçesiyle transferden çekildi. 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Lazio'ya transferi gerçekleşecekken son anda gitmekten vazgeçmiş ve takımda kalmıştı.
DJIKU DERBİYE YETİŞECEK
Bu arada Fenerbahçe'nin Alanya ile oynadığı maça 11'de başlayan ancak 61. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Djiku, Gana Milli Takımı'nın Angola ve Nijer ile oynayacağı Afrika Kupası Eleme Grubu maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Gana Futbol Federasyonu, oyuncunun sağ ayak uyluğunun ön kısmında birinci derece gerileme ve zorlanma tespit edildiğini, iyileşme sürecinin 10 ila 14 gün süreceğini duyurdu. Buna göre Kasımpaşa maçını kaçırsa bile 6. haftadaki G.Saray derbisine yetişebilecek.