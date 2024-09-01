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Giriş Tarihi: 1.9.2024 14:32

Sol Bamba'nın cenazesi, Fransa'ya götürülecek

1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörlüğünü yapan eski ünlü futbolcu Souleymane (Sol) Bamba'nın ani ölümü tüm futbolseverleri yasa boğarken, cenazenin yarın İzmir'den Fransa'ya nakledileceği öğrenildi.

DHA
Sol Bamba’nın cenazesi, Fransa’ya götürülecek

39 yaşındaki teknik adamın ani vefatı sonrası eşi Chole Elizabeth Bamba, Manisa'ya geldi. Pazar günü olması nedeniyle konsolosluklara ulaşım sağlanamazken, Chole Elizabeth Bamba'nın isteği doğrultusunda cenazenin İzmir'den direkt olarak Fransa'ya nakledileceği açıklandı.

Sol Bamba'nın iki kızının ise Fransa'da ikamet ettiği belirtildi. Sol Bamba'nın naaşının bu gece de Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Morgu'nda tutulacağı bildirildi. Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, Genel Menajer Cenk Karayel ve Futbol Federasyonu yetkilileri de Manisa'ya geldi.

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Sol Bamba'nın cenazesi, Fransa'ya götürülecek
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