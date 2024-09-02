Ankaragücü 89’da kazandı

Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Selahattin Altay
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Mert Çetin, Diogo, Abdurrahim Dursun (Dk. 72 Cem Tuna Türkmen), Kitsiou, Ali Kaan Güneren (Dk. 90 Osman Çelik), Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Bajic (Dk. 60 Cephas), Dadashov
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 46 Duhaney-Dk. 78 Ologo), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Sambissa (Dk. 85 Traore), Loshaj (Dk. 46 Diarra), Kerem Şen (Dk. 66 Abdullah Dijlan Aydın), Emir Kaan Gültekin
Goller: Dk. 39 Dadashov, Dk. 89 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 68 Muammer Sarıkaya (Penaltıdan) (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Ali Kaan Güneren, Dk. 70 Dadashov (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Duhaney (Uğur Okulları İstanbulspor)
İki takım oyuncuları sahaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir." sözünün yer aldığı pankartla çıktı. Hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.