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Giriş Tarihi: 2.9.2024 09:25

Erzurum evinde çok rahat

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

AA
Erzurum evinde çok rahat
Erzurumspor FK 3 - 0 Yeni Malatyaspor

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Mahmut Gülle

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Sefa Akgün (Dk. 73 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk 87. Serkan Köse), Salih Sarıkaya (Dk.74 Süleyman Karataş), Roshi (Dk.90+1 Mustafa Fettahoğlu), Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Dk. 46 Cengizhan Bayrak), Tasev
Yeni Malatyaspor: Abdussamed Dumlu, Atakan Müjde, Nuri Fatih Aydın (Dk. 76 Kerem Altunışık), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 66 Eren Savucu), Cengizhan Akgün, Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk.66 Emir Ulusoy), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman

Gol: Dk. 31 Odise Roshi, Dk. 76 Eren Tozlu, Dk. 87 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 59 Orhan Ovacıklı, (Erzurumspor FK), Dk. 84 Cengizhan Akgül (Yeni Malatyaspor)

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Erzurum evinde çok rahat
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