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Giriş Tarihi: 2.9.2024 16:08

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic bu sezon bambaşka!

Geçen sezonki performansıyla eleştirileri üzerine toplayan Dominik Livakovic, yeni sezona bambaşka başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic bu sezon bambaşka!

Fenerbahçe'de geçen sezonki performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic yeni sezona bambaşka başladı. Kalesinde güven veren Hırvat eldiven maç başına 4 kurtarış yüzdesi yakaladı. Süper Lig'deki 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Livakovic, bu sürede yüzde 82'lik kurtarış yüzdesi ile oynadı.

ZUFIC ETKİSİ
Kaleci antrenörü Sandro Zufic'in göreve başlamasıyla performansı değişmeye başlayan Hırvat futbolcu, Zufic'in rakip analizleri sayesinde oyununu geliştirmeyi başardı. Alanya maçında yaptığı asist de yine bu analizler sayesinde geldi. (Sporx)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic bu sezon bambaşka!
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