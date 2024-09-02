FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic bu sezon bambaşka!

Fenerbahçe'de geçen sezonki performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic yeni sezona bambaşka başladı. Kalesinde güven veren Hırvat eldiven maç başına 4 kurtarış yüzdesi yakaladı. Süper Lig'deki 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Livakovic, bu sürede yüzde 82'lik kurtarış yüzdesi ile oynadı.

ZUFIC ETKİSİ

Kaleci antrenörü Sandro Zufic'in göreve başlamasıyla performansı değişmeye başlayan Hırvat futbolcu, Zufic'in rakip analizleri sayesinde oyununu geliştirmeyi başardı. Alanya maçında yaptığı asist de yine bu analizler sayesinde geldi. (Sporx)