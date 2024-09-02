FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da Alex Telles bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi... Geçtiğimiz günlerde Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. Bu ayrılık sonra, Sarı-Lacivertliler yeni seol bek takviyesi için harekete geçti. Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Kanarya'da yönetim, sol bek pozisyonu için start verecek. Bu toplantıda teknik patron Jose Mourinho'nun vereceği karar önem taşıyor.

ALEX TELLES SÜRPRİZİ

Al-Nassr'ın, 2025'e kadar olan sözleşmesini feshetme kararı aldığı bir kulüp arıyor. Sarı-Lacivertli kulübün Ferdi'den gelen parayla eli rahatlamış durumda. Brezilyalı futbolcunun kulüpsüz olması, transfer iddialarını daha da güçlendiriyor. Alex Telles'in en büyük özelliği; top tekniği, sürati ve hücumu sevmesi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Manchester United'dan transfer olduğu Al-Nassr'da toplam 27 karşılaşmaya çıkan Alex Telles, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY'DA OYNADI

2014 yılında Gremio'da Galatasaray'a transfer olan Alex Telles, 1,5 yıl sarı-kırmızılı takımda forma giydikten sonra etkileyici bir performans sergileyip Inter'e kiralandı. (Sporx)